Visite per l'Osteoporosi, le precisazioni dell'Asl

Dall'Asl Vercelli riceviamo e pubblichiamo.

In merito alle visite per osteoporosi - tema sollevato in un intervento del consigliere regionale Alessandro Stecco, presidente della Commissione Sanità (LEGGI QUI), ndr - precisiamo che il servizio al momento prevede quattro agende: due a Borgosesia e due a Vercelli alla gestione delle quali cooperano sia medici reumatologi che medici fisiatri. Per le agende assicurate dalla struttura di recupero e riabilitazione funzionale la prima prenotazione utile è il 26 ottobre a Vercelli e il 5 novembre a Borgosesia. Per quanto concerne le visite per osteoporosi assicurate dalla struttura di reumatologia è opportuno precisare che abbiano riscontrato grosse difficoltà a causa della ben nota carenza nazionale di medici specialisti. Infatti per un certo periodo di tempo è rimasto in servizio un unico medico. Dieci giorni fa, grazie agli sforzi e agli impegni organizzativi posti in essere, è stato possibile reperire un secondo medico specialista. Per cui le agende temporaneamente chiuse saranno riattivate nei prossimi giorni.