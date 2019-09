Giuseppe Cannata: "Non mi dimetto"

Giustifica una frase che gli è valsa due denunce - una delle quali per istigazione a delinquere - e 18mila firme con la richiesta che dia le dimissioni, mescolando brani del Vangelo all'inchiesta su Bibbiano.

Giuseppe Cannata non solo non si dimette, ma giustifica pure la sua frase omofoba, diffusa su Facebook, dicendo di essersi già scusato per la forma usata e dicendo di essere stato vittima di un massacro mediatico. Cita un brano del Vangelo di Matteo e dice di aver voluto attaccare "i mostri di Bibbiano" e di "voler difendere le famiglie con padre e madre, i bambini e combattere l'utero in affitto".

E, già che c'è, attacca pure gli alleati della Lega: "Bravi, avete votato un ordine del giorno della sinistra, chiedendo le mie dimissioni. Ma nessuno mi può far dimettere, solo Gesù Cristo". Un intervento imbarazzante, più volte interrotto dalle rimostranze del pubbico e alla fine interrotto anche dal presidnete del Consiglio comunale. Parte elencando il proprio curriculum politico e finisce con un elenco di titoli medici e con "Tutti a Vercelli sanno chi è Pino Cannata".

Dopo la ripresa del Consiglio comunale è il presidente Gian Carlo Locarni a esprimere, a nome di tutta l'assemblea, "la contrarietà e il completo disaccordo di tutti i consiglieri comunali rispetto a queste frasi e a queste posizioni. Ci dissociamo in toto dalle parole di Cannata".

Per protesta, il centro sinistra abbandona l'aula in occasione della votazione del vice presidente. "Vogliamo che in quest'aula torni la dignità", dice Maura Forte a nome dei colleghi. Pochi minuti prima, anche lui invocando "uno sprazzo di dignità da parte di Cannata", anche Alberto Perfumo di SiAmo Vercelli aveva lasciato i lavori (per non rientrare). Non partecipano alla protesta della minoranza Conte e Campominosi.