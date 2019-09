Caso Cannata, linee programmatiche, anfiteatro: dalle 14 c'è il consiglio comunale

E' convocato per le 14 il consiglio comunale che, tra i vari argomenti, dovrà esaminare le linee programmatiche dell'amministrazione comunale Corsaro, l'acquisto dell'area dell'anfiteatro e tornare a trattare la vicenda delle frasi omofobe pubblicate su Facebook dal consigliere Giuseppe Cannata e che gli sono valse richieste di dimissioni, ma anche due denunce: una per istigazione a delinquere (in seguito a un fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica) e una per diffamazione (dopo la denuncia di Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia).

Proprio gli attiviti del movimento per il diritti delle persone Lgbti+ saranno davanti al Comune per ripetere il flash mob "Ammazzateci tutti" e chiedere le dimissioni di cannata. "Non solo il consigliere Guseppe Cannata non si è dimesso - si legge in una nota dell'associazione - ma ha la pretesa di spiegare “le sue ragioni” per aver istigato a delinquere invitando ad uccidere gay e lesbiche e diffamando la nostra comunità, accomunando l’orientamento sessuale delle persone alla pedofilia. Non solo non abbiamo ricevuto risposta da parte del Consiglio Comunale relativamente alla nostra richiesta concreta di apporre una targa in memoria delle vittime dell’omocausto in un luogo dedicato della nostra città: per ora solo condanne e presedi distanza e non atti concreti".

Nella nota, gli attivisti dicono di "sentirsi in pericolo. Un amministratore comunale, ex vice presidente del Consiglio Comunale, è indagato per istigazione a delinquere ed è stato da noi querelato per diffamazione ma a Vercelli si vuole parlare di Bibbiano. Perché questo diversivo che non ci riguarda? Un po’ di vergogna, no? Per queste ragioni saremo presenti in piazza del Municipio in concomitanza con il Consiglio comunale, replicando il flash mob "Ammazzateci tutti". Consegneremo anche le quasi 18000 firme di richiesta di dimissioni".