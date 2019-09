Schianto in autostrada: ferita una bimba di 3 anni

Un'intera famiglia - padre, madre e figlia di circa 3 anni - è rimasta ferita in un incidente stradale che, poco prima delle 15 di giovedì, ha coinvolto quattro vetture e due furgoni che stavano viaggiando sulla A4 Torino - Milano (in direzione del capoluogo lombardo). L'incidente è avvenuto all'altezza di Balocco: tutti e tre i feriti sono trasportati all'ospedale di Novara dai mezzi del 118 e dall'elisoccorso.

Sul posto per i soccorsi anche una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Vercelli, intervenuta per la messa in sicurezza di tutti i veicoli interessati all'incidente e per collaborare con il personale sanitario.