Giochi senza marchio CE nel negozio cinese: multa e sequestri

I carabinieri della stazione di Cigliano nel pomeriggio di mercoledì, in Moncrivello hanno proceduto al controllo di un negozio di giocattoli gestito da cittadini cinesi, procedendo al sequestro di alcune pistole e fucili giocattolo privi di marchio CE.

La marcatura CE che si appone sul prodotto, unitamente a una dichiarazione di conformità accompagnatoria, offre la ragionevole certezza che un prodotto è adeguato al livello minimo di sicurezza, salubrità e rispetto ambientale in relazione all’utilizzo previsto e i requisiti minimi che i prodotti devono avere sono definiti dal D.Lgs 54 del 2011 che ha recepito la Direttiva Europea - Sicurezza Giocattoli 2009/48/CE. Il fabbricante deve infatti attestare, sotto la sua responsabilità, il rispetto di tali requisiti avendo attuato strumenti di verifica, controllo e fabbricazione adeguati.



Durante il controllo, tuttavia, i carabinieri hanno accertato che erano stati posti in vendita 4 pistole e nove fucili giocattolo privi di marcio CE in violazione dell’art. 14 del D.Lgs 54/2001. Pertanto i giocattoli sono stati posti sotto sequestro, contestando al titolare del negozio una contravvenzione pari a euro 1032.



L’invito che viene rivolto alla comunità vercellese è quello di verificare preliminarmente la presenza di tale certificazione onde evitare di acquistare giocattoli che potrebbero nascondere insidie per la salute dei propri figli/nipoti.