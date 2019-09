"Una discarica a due passi dall'Arca e dall'Antico Ospedale"

Ripristinare decoro e sicurezza in un'area centrale della città, a pochi passi da uno dei più importanti e apprezzati interventi di riqualificazione urbana degli ultimi anni, quello che ha interessato l'area dell'Antico Ospedale. E' questo l'obiettivo che si sono prefissati gli amministratori comunali e Atc Piemonte Nord dopo aver visitato il complesso immobiliare tra via Dante e via Galielo Ferraris in cui nei prossimi mesi è previsto un intervento funzionale del piano terreno dell’immobile nell’ambito del progetto delle “Botteghe Creative”.

Allagamenti, occupazioni abusive, immondizia che si accumula in cortile, cantine in condizioni disastrose. È la fotografia che emerge dal sopralluogo effettuato dagli amministratori Massimo Simion e Patrizia Evangelisti del Comune di Vercelli accompagnati dall'architetto Olivo Tonolli e da Andrea Volpati dell’area tecnica di Atc Piemonte Nord e dai consiglieri comunali Francesco Iacoi e Romano Lavarino.

Nell’occasione sono emerse importanti necessità di manutenzione ordinaria presenti da tempo e che hanno generato negli anni una condizione di degrado significativo e mancanza di sicurezza per i residenti.

«Saranno sgombrate le aree comuni - spiega Simion - che negli anni sono state utilizzate impropriamente come discariche abusive, oggi invase da sporcizia, rifiuti ingombranti abbandonati o autovetture prive di targa e assicurazione. Dispiace constatare che fabbricati di pregio in centro storico adiacenti alle aree appena riqualificate del Pisu e dell’Arca versino in queste condizioni. Forse la scelta più opportuna sarebbe quella di riqualificare i fabbricati cedendo a un privato gli immobili, ma rimarrebbe il problema sociale di ricollocare numerose famiglie. Atc si è impegnata a collaborare per migliorare lo stato dei luoghi comuni attraverso interventi puntuali ed efficaci e la manutenzione delle aree verdi".

Prossime tappe, i rioni Cappuccini e Isola.