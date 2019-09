Pro sotto di 1 gol dopo 45 minuti a Pontedera

Primo tempo.

Prima partita da titolare nella Pro Vercelli di Grossi.

Primo angolo per il Pontedera, ed è subito gol. La rete è di un difensore, Piana, che, di destro al volo, anticipa due difensori bianchi e insacca alla destra di Moschin. Pontedera in vantaggio. È l’8.

La Pro Vercelli reagisce abbastanza bene, anche perché il Pontedera concede spazi. Grossi è molto attivo, ma il centrocampo vercellese non è il massimo della vita. Tutte le azioni offensive passano per il terzino Foglia, che gioca parecchio avanzato ed è il giocatore più in palla.

Portieri nullafacenti, gioco che staziona a centrocampo, le due squadre non sembrano in grado di proporre trame di gioco decenti.

Ripartenza della Pro con Comi che si produce in una galoppata di Comi, il cui tiro però si spegne sul fondo, alla destra di Mazzini. È la seconda azione offensiva pericolosa della partita.

Marcatori:

Ammoniti:

Arbitro Acanfora di Castellammare di Stabbia

PONTEDERA (3-5-2): Mazzini; Cigagna, Piana, Ropolo; Calcagni, Bernardini, Barba, Serena, Mannini; De Cenco, Semprini.

A disposizione: Sarri, Bianchi, Pavan, Giuliani, Risaliti, Benassai, Tommasini, Salvi, Bardini, Bruzzo, Negro, Balloni.

All. Maraia.

PRO VERCELLI (4-3-3): Moschin; Foglia, Auriletto, Masi, Volpe; Graziano, Grossi, Erradi; Della Morte, Comi, Varas.

A disposizione: Saro, Qualgliata, Rosso, Mani, Schiavon, Mal, Ciceri, Anzi, Romairone, Franchino, Carosso, Benedetti.

All. Gilardino.