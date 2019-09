Pontedera 1 Pro Vercelli 1. Ripresa da incorniciare

Pro Vercelli bruttina nel primo tempo, Pro Vercelli bella e sfortunata nella ripresa: oltre a pareggiare domani, pressa, convince. Avrebbe meritato i tre punti la squadra di Gilardino, ma quello che importa è altro: la squadra vista a Pontedera nella ripresa non ha nulla da spartire con quella che ha perso e penato col Gozzano. Si prosegue, insomma, con un po’ di ottimismo in più.

Primo pari della stagione, primo pari come allenatore di Gilardino.

Primo tempo.

Prima partita da titolare nella Pro Vercelli di Grossi.

Primo angolo per il Pontedera, ed è subito gol. La rete è di un difensore, Piana, che, di destro al volo, anticipa due difensori bianchi e insacca alla destra di Moschin. Pontedera in vantaggio. È l’8.

La Pro Vercelli reagisce abbastanza bene, anche perché il Pontedera concede spazi. Grossi è molto attivo, ma il centrocampo vercellese non è il massimo della vita. Tutte le azioni offensive passano per il terzino Foglia, che gioca parecchio avanzato ed è il giocatore più in palla.

Portieri nullafacenti, gioco che staziona a centrocampo, le due squadre non sembrano in grado di proporre trame di gioco decenti.

Ripartenza della Pro con Comi che si produce in una galoppata di Comi, il cui tiro però si spegne sul fondo, alla destra di Mazzini. È la seconda azione offensiva pericolosa della partita.

Secondo tempo.

Pari della Pro Vercelli siglato da Varas, ma è una papera grande come una casa del portiere Mazzini. Su cross di Foglia sbuca Varas che colpisce di testa ma a palombella. Il portiere potrebbe addirittura bloccare e invece si fa scavalcare, ed è parità, 1 a 1 al 48’

Entra Mal, esce Erradi, che si visto poco.

La Pro è un’altra Pro: più convinzione e più pressing, soprattutto.

Ripartenza dei padroni di casa con Semprini che però tira alto.

Cross dalla destra, palla a De Cenco, Moschin che sembra in ritardo poi recupera, i toscani invocano il rigore.

Mal riceve da Foglia, e dal limite spara: fuori di poco.

Esce Della Morte entra Azzi, siamo al 56’.­

Il possesso palla, a differenza del primo tempo, adesso è della Pro.

Cross di Azzi, palla a Comi che perde l’attimo, consentendo a un difensore di ribattere.

Ammonito Graziano. Rete di Tommasini, la botta è bella ma De Cenco era in fuorigioco. È il 74’.

Doppio cambio di Gilardino al 75’: fuori Comi e Grossi, dentro Schiavon e Rosso.

Pro Vercelli pericolosa in due occasioni, bravo Mazzini a sventare in angolo.

Angolo di Rosso, Varas impatta bene di testa, ma la palla sfiora solo il palo.

Molta più pressione offensiva dei bianchi in questa ripresa.

Grande azione di Rosso sulla sinistra: cross pennellato per la testa di Azzi, un difensore ribatte.

Finisce 1 a 1. Un buon punto, una buona Pro.

Marcatori: Piana (P) nel primo tempo; Varas (PVc)

Ammoniti: Graziano della Pro Vercelli; Risaliti del Pontedera;

Arbitro Acanfora di Castellammare di Stabbia

PONTEDERA (3-5-2): Mazzini; Cigagna, Piana (Risaliti dal 46’), Ropolo; Calcagni (Giuliani dall’87’), Bernardini, Barba, Serena (Pavan dal 72’), Mannini; De Cenco, Semprini (Tommasini dal 63’).

A disposizione: Sarri, Bianchi, Pavan, Giuliani, Risaliti, Benassai, Tommasini, Salvi, Bardini, Bruzzo, Negro, Balloni.

All. Maraia.

PRO VERCELLI (4-3-3): Moschin; Foglia, Auriletto, Masi, Volpe; Graziano, Grossi (Schiavon dal 75’), Erradi (Mal dal 50’); Della Morte (Azzi dal 56’), Comi (Rosso dal 75’), Varas.

A disposizione: Saro, Quagliata, Rosso, Mani, Schiavon, Mal, Ciceri, Anzi, Romairone, Franchino, Carosso, Benedetti.

All. Gilardino.