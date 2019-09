Aggredito da un cinghiale: grave un cacciatore

E' stato trasportato all'ospedale dall'elisoccorso, un cacciatore la cui identità non è stata resa nota, assalito da un cinghiale nei boschi di Piatto. Il fatto è successo nella mattinata di oggi 25 settembre. L'uomo era in compagnia di un amico nelle vicinanze della frazione Quarello quando l'ungulato, forse spaventato dalla presenza dei cani, avrebbe assalito l'uomo ferendolo in pieno petto e gettandolo a terra. Il cinghiale sarebbe poi stato colpito a morte dal secondo cacciatore.

I due uomini sono riusciti poi a raggiungere la strada dove il ferito avrebbe accusato dolori forti. Successivamente è stato preso in consegna dai sanitari dell'ambulanza del 118. Le sue condizioni però hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto all'ospedale. Per lui dovrebbe trattarsi della rottura di diverse costole e di una ferita alla gamba. E' intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri forestali di Pray.