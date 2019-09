Made in Italy e convenienza su Castellanishop.it, l’e-commerce per l’arredamento di negozi, uffici e industrie

Nel mercato digitale le proposte sono tantissime, orientarsi non è così semplice e va utilizzato un criterio di valutazione qualitativo per riconoscere gli operatori autorevoli. Non è un caso quindi che Castellanishop.it per la sua offerta faccia riferimento all’esperienza di Castellani.it Srl, azienda leader della Toscana attiva da oltre sessanta anni nell’ambito della produzione di scaffalature metalliche da industria, negozio, magazzino e soluzioni d'arredamento per ufficio e attività commerciali di ogni genere.

Ciò che caratterizza la proposta di Castellanishop.it è la presenza di prodotti per l’arredamento di negozi, uffici e industrie completamente realizzati in Italia. Il cliente ha quindi la certezza di acquistare articoli del tutto Made in Italy e la tranquillità di poter contare sulla credibilità professionale di Castellani.it Srl.

Sono prodotti dall’ottimo profilo qualitativo, nel rispetto di normative e regolamenti, durevoli e in grado di assicurare funzionalità e usabilità. Le strutture dell’azienda sono la cornice all’interno della quale avviene il processo di realizzazione del prodotto, che parte dalla progettazione, coinvolge le procedure volte alla concreta produzione e giunge all’ultimo step, quello che riguarda la consegna e il montaggio.

Tra le prerogative dell’acquisto troviamo anche la spedizione gratuita in Italia a fronte di ordini superiori a 500 euro + IVA, mentre oltre i 1000 euro + IVA l’invio diventa gratuito in tutta Europa. Il cliente può inoltre affidarsi al servizio di assistenza, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 16:30, utilizzando il numero 0587 748052.

Nella politica aziendale di Castellani.it Srl, coerente con l’approccio appena descritto, la soddisfazione del cliente è uno dei perni essenziali. È un aspetto imprescindibile per lo sviluppo aziendale e per questa ragione l’impresa è impegnata: nella comprensione delle sue esigenze, nella realizzazione di soluzioni ad hoc che abbiano un ottimo rapporto qualità-prezzo e nell’adozione di risorse tecnologiche innovative nell’ambito di un costante processo di miglioramento.

Insieme alla customer satisfaction, alla base della politica aziendale troviamo: la tutela dell’ambiente, in quanto valore riconosciuto e apprezzato dai clienti e dalla collettività, la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro, l’origine e la tipicità dei propri prodotti.

Castellani.it Srl ha scelto inoltre di dotarsi di certificazioni che attestino il valore della sua proposta, dispone in particolare di: UNI EN ISO 14001:2015 - UNI EN ISO 9001:2015 - OHSAS 18001:2007. Può contare anche sulla certificazione MUN, ovvero Marchio Unico Nazionale, marchio collettivo registrato presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti.