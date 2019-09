Korczak, condanne ridotte in Appello

Pene ridotte, in Appello, per Maria Teresa Donà e Carmelina Capalbio, le due insegnanti della scuola materna Korczak arrestate nel 2017 con le accuse di maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni.

Per Donà la Corte d'Appello di Torino ha accetto la richiesta di concordato, misura che chiude la vicenda in via definitiva, con la riduzione della pena a 1 anno e 10 mesi. Per Capalbo, invece, pena ridotta a 2 anni. Nel corso della discussione, il suo legale aveva chiesto l'assoluzione o la riqualificazione del reato in abuso di mezzi correzionali. Dopo la lettura delle motivazioni della sentenza, il legale valuterà la possibilità di ricorrere in Cassazione.

A entrambe la Corte ha riconosciuto i benefici di legge e dunque la sospensione condizionale della pena.