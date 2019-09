"Men at work - Crescentino 2019", opportunità di lavoro per disoccupati

Attraverso un progetto di manutenzione e valorizzazione del patrimonio ambientale e delle aree verdi, di pulizia e di sgombero neve, il Comune di Crescentino aderisce ai Progetti di Pubblica utilità della Regione Piemonte per l’anno 2019.

La relativa delibera è stata approvata nella mettina di mercoledì: "La nuova Amministrazione comunale di Crescentino - spiega il sindaco, Vittorio Ferrero - vuole impegnarsi nel potenziamento e nello sviluppo di interventi e strumenti che favoriscano il concreto inserimento nel mercato del lavoro di disoccupati o inoccupati avvalendosi di ogni opportunità proposta in tale ambito". Il progetto prevede che venga selezionato un soggetto attuatore e che venga predisposta un'attività di partenariato che sarà presentata all’Ente regionale per l’approvazione.

"Il progetto denominato "Men at work - Crescentino 2019" - aggiunge ancora Ferrero - verterà nell'ambito nella valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico e dovrà prevedere attività di piccola manutenzione, pulizie stradali, sgombero neve, sistemazione del verde e tinteggiatura di locali comunali. Abbiamo voluto partecipare a questa importante opportunità perchè crediamo nello sviluppo delle politiche del lavoro e al sostegno al reddito; adesso attendiamo la conclusione dell'avviso pubblico per la definizione del partner e il successivo giudizio della Regione Piemonte nella speranza che sia positivo per poter dare avvio ai cantieri di lavoro", conclude il primo cittadino.