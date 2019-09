Volontariato per la comunità: la "punizione" per il baby vandalo

L'amministrazione comunale di Asigliano aveva promesso di non lasciare cadere nell'indifferenza un atto vandalico che, oltre a deturpare un bene comunale, si portava dietro anche elementi di bullismo nei confronti di una ragazzina conosciuta in paese.

E, per questo, il sindaco Carolina Ferraris, aveva fin da subito condannato pubblicamente il gesto esprimendo il proprio incoraggiamento alla ragazzina finita, suo malgrado, al centro della vicenda e aveva assicurato che avrebbe attivato tutti i canali per identificare l'autore del gesto.

Nel giro di qualche giorno è lo stesso sindaco ad aggiornare sulla vicenda: il ragazzo autore della scritta, pure lui minorenne, ha ammesso le proprie colpe e si è scusato con l'interessata. Il genitore si è impegnato a pagare i danni al Comune oltre che a obbligare il figlio a svolgere attività gratuite e di volontariato per la comunità. Una strada di buonsenso per far capire che il rispetto delle persone, così come dei beni comuni, è un valore da coltivare.