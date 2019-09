Un cielo di ombrelli sopra via Dante: raccolti oltre 5000 euro per l'Anffas

Ha permesso di raccogliere 5.181 euro euro l'iniziativa "Coloriamo il cielo per l'Anffas", apprezzata installazione di ombrelli che ha colorato il cielo dell'ultimo tratto di via Dante tra i mesi di maggio e luglio.

Promossa da tre attività commerciali della zona - la pelletteria Sabatino, la Boutique Vellano e la Farmacia Moderna e realizzata anche con il sostegno del gruppo Nuova Sa-Car, del Leo Club e del negozio Gioie della Luna - l'iniziativa ha coinvolto moltissimi vercellesi che, a fronte un'offerta, hanno acquistato gli ombrelli appesi sopra la via, andando così a sostenere le attività dell'associazione che si occupa di persone disabili.

Nella mattina di mercoledì, all'Ascom, è avvenuta la consegna del denaro raccolto attraverso gli oltre 400 ombrelli distribuiti e attraverso le offerte che molti vercellesi hanno lasciato a sostegno dell'iniziativa.

"Una manifestazione d'affetto - dice il presidente Anffas, Giorgio Guala - che ci ha commossi: sapere che tanti vercellesi pensano a noi e ci sostengono ci riempie il cuore di gioia, soprattutto in un momento in cui il futuro dei nostri ragazzi e dei nostri familiari è carico di ombre. I nostri ragazzi disabili, purtroppo, vengono considerati un peso per la società e la nostra battaglia per invertire questa rotta sembra davvero senza fine".

Soddisfatti per la risposta ottenuta - e anche per gli apprezzamenti che l'installazione ha ottenuto tra i vercellesi - i promotori del progetto stanno già pensando a un nuovo evento da realizzare nel prossimo futuro.