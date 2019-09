Triangolare in ricordo di Loris, morto a soli 32 anni

"Primo Memorial Loris Guzzon" sabato 28 settembre, dalle ore 15, Al campo sportivo comunale di Caresanablot (IN Via Vecchia per Olcenengo). L'appuntamento, organizzato dagli amici di Loris, ha l'obiettivo di ricordare il giovane vercellese, morto la scorsa estate a soli 32 anni.

leggi anche: ADDIO LORIS, MORTO A SOLI 32 ANNI

Il torneo è realizzato in collaborazione con Avis - Sezione Comunale di Vercelli che interverrà per promuovere fattivamente la cultura del dono e per sottolineare l'importanza di uno stile di vita sano e di una corretta alimentazione

Loris Guzzon, non era mai stato donatore di sangue ma, conscio dell'importanza di questo importante impegno sociale, aveva promosso la donazione all'interno del suo nucleo familiare e con i suoi amici.

Alla fine del torneo, dopo la premiazione, sarà realizzato un rinfresco curato dagli Amici della Panissa di Albano Vercellese.

Il ricavato della giornata sarà interamente devoluto in beneficenza.