Palloncini, truccabimbi e show di magia: c'è "Happy Nuova sa-Car"

Sabato 28 settembre pomeriggio di festa per la 2°edizione dell’Happy Nuova Sa-Car Day, l’evento organizzato per tutti i bambini della città che vogliono salutare la fine dell’estate all’insegna della musica e del divertimento.

L'organizzazione è del Gruppo Nuova Sa-Car: la festa si terrà in viale Garibaldi all’altezza del Bar Principe e per tutta la durata della giornata ci saranno animatori professionisti che tra baby dance, giochi di gruppo, trucca bimbi e distribuzione di palloncini e bolle di sapone penseranno a far trascorrere una fantastica giornata ai bambini.

Dopo la pausa pranzo, il programma della mattina si ripeterà con l’aggiunta di una golosa merenda intorno alle 16 e di uno show magico circense della durata di 40 minuti circa che coinvolgerà tutti, dai più grandi ai più piccoli.

Al termine dello spettacolo riprenderanno la baby dance e il trucca bimbi fino alla fine della giornata.

Sabato Happy, con Happy Nuova Sa-Car Day con Gruppo Nuova Sa-Car!