"Puliamo il mondo": a Trino tre giorni di iniziative

Ttra venerdì 27 a domenica 29 settembre, Legambiente del Vercellese e Valsesia - Gruppo di Trino, in accordo con il Comune di Trino, organizza "Puliamo Trino 2019".

Il calendario della manifestazione che, per Trino, è giunta al 7° anno consecutivo, prevede: per venerdì 27 settembre, alle ore 10 presso il campus scolastico di via Vittime di Bologna, una lezione di Educazione Ambientale alle classi 5°E della Scuola Primaria, lezione che sarà tenuta dal nostro socio Alessandro Varvelli sul tema delle macroplastiche inquinanti, nonché la pulizia del cortile della Scuola; domenica 29 settembre, alle ore 9, il ritrovo sarà in viale Fratelli Brignone – monumento Alpini e poi si procederà alla pulizia del Parco delle Donne, nelle vicinanze del fiume Po. Per chi vorrà partecipare sono necessari buona volontà, abbigliamento comodo ed un paio di guanti da lavoro.

Anche quest'anno come per lo scorso anno, la manifestazione è collegata al Progetto VisPO (Volunteer Initiative for a Sustainable PO). Ricordiamo che si tratta di un programma transnazionale, finanziato dai progetti LIFE della Comunità Europea, che vede interessati il Po ed il Danubio, per porre l'attenzione sulle macroplastiche che, tramite i fiumi, arrivano fino al mare e, attraverso la catena alimentare, sulle nostre tavole. Il progetto è giunto a metà del suo percorso (la durata è di 3 anni) che, oltre a porre l'attenzione sulla problematica plastica nel bacino del Po, vuole proporre azioni concrete di pulizia delle sponde fluviali.

"Come sempre - dicono gli organizzatori - rivolgiamo il nostro invito alla popolazione perché partecipi a questa nostra iniziativa; l'ambiente e quindi tutti noi, a partire dalle nuove e future generazioni, abbiamo bisogno che cresca una consapevolezza di salvaguardia della natura e di buone pratiche di riciclo dei rifiuti. La conclusione della giornata avverrà presumibilmente verso le 11,30 in viale Fratelli Brignone – monumento Alpini, Legambiente aderisce all’iniziativa prevista per giovedì 26 settembre dalle 16 alle 20 a Trino in piazza Martiri dei Lager, organizzata dal gruppo “Parents for Future - Trino”, composto da genitori e adulti preoccupati per l’emergenza climatica, ha organizzato “Curiamo la nostra casa” un evento destinato principalmente ai bambini ma che vuole essere un’occasione d’incontro per persone di tutte le età, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione e promuovere il confronto sul tema ambientale".