Pro Vercelli: è emergenza contro il Pontedera

Alberto Gilardino in conferenza stampa

Piove sul bagnato. La Pro Vercelli parte per Pontedera dove Gilardino, giocoforza, sarà costretto a schierare una formazione inedita “con alcuni giocatori che dovranno essere impiegati fuori ruolo”.

Masi ed Auriletto sono infatti infortunati; Simone Rosso ha la febbre. Non c’è da stare allegri, soprattutto in difesa.

“Domenica ha esordito Benedetti, ma è da tanto che non ha i novanta minuti di una gara, vedremo” dice Gilardino, per niente giù di tono dopo il tonfo col Gozzano.

“Abbiamo rivisto e analizzato la partita. Siamo partiti male, e questo non doveva succedere. Ma a tratti la squadra non mi è dispiaciuta. Diciamo che sono venute a mancare un po’ di aggressività e della lucidità, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi: quando scendono il campo danno il massimo”.

A questa squadra, orfana di Sangiorgi, che forse è il giocatore di maggior talento, non manca, forse, un po’ di personalità a centrocampo?

“Direi di no. A centrocampo abbiamo giocatori come Mal, Erradi e lo stesso Varas che può giocare anche più avanzato, che garantiscono intensità. Poi c’è la fisicità di Graziano, che va sfruttata. La personalità arriva da Eros Schiavon, che sta disputando un buon campionato”.

Quagliata, per la prima volta, non ha reso in fase difensiva.

“Ha iniziato molto bene, è giovane e i giovani hanno bisogno di tempo e possono anche commettere degli errori, ci sta”.

Domani sera?

“Loro sono una buona squadra, noi dobbiamo… inventarci una nuova formazione. Valuterò tra oggi e domani”.