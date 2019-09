Nuova sede per l'Agenzia delle Entrate

Da lunedì 23 settembre c'è una sede unica a Vercelli per l’Agenzia delle Entrate. Direzione provinciale e Ufficio territoriale sono infatti operativi nella sede di piazza Risorgimento 12 (il palazzo della Camera di Commercio) dove, dallo scorso 22 agosto, si era già trasferito l’Ufficio provinciale – Territorio.

La sede in chiusura di corso De Gasperi, invece, è stata operativa e funzionante sino a tutto venerdì 20 settembre per non comportare interruzioni di servizio per gli utenti.

"La nuova collocazione - spiegano dall'Agenzia delle Entrate - si inserisce in un importante progetto di razionalizzazione che sta connotando la politica di lungo periodo dell’Agenzia delle Entrate nella sistemazione logistica dei propri uffici: volumetrie ripensate, strutture più moderne e funzionali con contenimento dei costi di locazione".