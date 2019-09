Mario D'Uonno davanti al giudice: "Non pedinavo Simona"

“Non la seguivo, non ho mai alzato le mani e l'ho cercata solo per avere spiegazioni. Dopo la denuncia avevo anche smesso di telefonarle e me ne sono persino andato da Vercelli”. Rende dichiarazioni spontanee Mario D'Uonno, ex guardia giurata a processo per stalking nei confronti di Simona Rocca, la donna che, lo scorso 4 febbraio, aggredì con il fuoco nel parcheggio dell'Ovs (vicenda per quale sarà a processo a novembre).

Parla a ruota libera, D'Uonno, raccontando una sua versione su ciò che avvenne prima del 24 gennaio 2018, data che rappresenta lo spartiacque della vicenda processuale giunta in questi giorni sul tavolo del giudice Paolo De Maria. Dopo un concitato incontro avvenuto quel giorno nel parcheggio del centro commerciale in cui entrambi lavoravano - un incontro finito con l'arrivo di due pattuglie dei carabinieri - Simona Rocca decise infatti di sporgere la prima denuncia contro D'Uonno.

Un punto di non ritorno a fronte di una situazione che, da mesi, era diventata molto pesante per la donna, come ha raccontato al giudice un'amica (teste di parte civile), che aveva ricevuto le confidenze di Simona Rocca sullo stato di ansia vissuto per le telefonate, i messaggi e per la continua presenza di D'Uonno nei posti in cui lei andava. “Più volte mi aveva chiesto di accompagnarla a casa dopo il lavoro – ha ricordato la teste – e, dopo la denuncia, spesso mi chiedeva di seguirla con la mia auto perché non era tranquilla, temeva di trovarselo davanti o che lui potesse seguire i figli”. La teste, impiegata in un negozio limitrofo a quello in cui lavorava la vittima, aveva anche assistito ad alcuni momenti di tensione tra i due, in particolare ha riferito di un litigio, precedente alla denuncia, che Simona Rocca aveva cercato di fermare per evitare che clienti o colleghi potessero essere coinvolti.

D'Uonno, che ha sempre negato l'accusa di stalking, ha invece chiesto di rendere spontanee dichiarazioni (dunque senza sottoporsi né alle domande del pubblico ministero, né a quelle degli avvocati) ribandendo anche davanti al giudice, questa sua posizione. E, in particolare, ha sostenuto di non aver avuto alcun atteggiamento violento nel corso dell'incontro del 24 gennaio, in seguito al quale intervennero i carabinieri e poi partì la denuncia.

“Ci teneva a raccontare al giudice questa sua verità e a spiegare le motivazioni per alcuni dei messaggi” ha poi commentato all'uscita dall'aula il suo legale, Enrico Faragona. Dal canto loro, gli avvocati Fabio Merlo e Andrea Fontana, che assistono Simona Rocca, hanno invece fatto rilevare come la deposizione dell'amica abbia di fatto confermato importanti elementi già presenti nella denuncia. Si torna in aula a ottobre, per gli ultimi testi dell'accusa e la discussione.