50 batterie nascoste nel furgone: denunciati per trasporto illecito di rifiuti pericolosi

Denunciati due nomadi (di Biella e Torino) per raccolta illecita di rifiuti pericolosi.

I carabinieri della stazione di Buronzo, che per prevenire i reati predatori, hanno intensificato i controlli stradali lungo le principali vie di comunicazione, nel pomeriggio di domenica hanno fermato un furgone a bordo del quale erano presenti due fratelli nomadi che apparivano alquanto nervosi. Nel cassone, infatti, gli stessi avevano occultato 50 batterie esauste d’autovettura e che trasportavano senza alcuna autorizzazione e conseguentemente lo smaltimento, essendo rifiuto pericoloso poteva diventare altamente inquinante per l’ambiente.

Accompagnati in caserma, la merce è stata sottoposta a sequestro ed i due sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Vercelli per raccolta e trasporto illecito di rifiuti pericolosi, un reato che prevede in caso di condanna una sanzione di 5200 euro ed una reclusione che varia da 6 mesi a 2 anni di carcere.