Torna in vendita l'area dell'Anfiteatro. E il Comune si fa avanti

Torna in vendita l'area della cosiddetta Ca' di Rat, che si estende tra corso De Rege e viale della Rimembranza, sotto la quale si trovata uno dei più importanti edifici della Vercelli romana, ovvero il gigantesco anfiteatro. E il Comune si prepara a partecipare alla gara per acquisire l'area.

Dell'anfiteatro, un edificio monumentale, abbattuto già in epoca antica, negli ultimi anni si è molto parlato grazie agli scavi che hanno portato alla luce una una parte dei resti e alla meritoria attività di promozione condotta dai volontari de La Rete che più volte hanno organizzato visite e campagne di sensibilizzazione.

Inserita più di una decina di anni fa un piano di recupero mai decollato - che prevedeva anche la costruzione di alcuni palazzi - l'area è poi stata coinvolta nelle traversie della società proponente e, attualmente, è oggetto di vendita all'asta giudiziale.

Il Comune parteciperà all'acquisto - come aveva provato a fare anche la precedente amministrazione, per altro, ma la procedura si era poi arenata. La base d'asta è 119.485 euro per la zona di 5.250 metri quadri sulla quale esiste ormai solamente una parte di muro crollato di un fabbricato e uno stabile di due piani che si trova in condizioni fatiscenti e la relativa delibera della giunta comunale è stata inserita tra gli argomenti del consiglio comunale di giovedì.

L'obiettivo, rispolverando quello che era un antico progetto delle prime due amministrazioni Corsaro, sarebbe quello di creare un percorso archeologico, valorizzando ciò che è stato portato alla luce dell'antico anfitetro e promuovendo nuove campagne di studio sulla zona.