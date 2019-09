Passeggiate nel mistero, tra le nebbie d'autunno

"Le Passeggiate nel Mistero a Vercelli" proseguono e, nel mese di ottobre, saranno arricchite dall’atmosfera autunnale tra racconti di fantasmi, leggende, misteri e curiosità storiche. Le passeggiate sono condotte da Gian Luca Marino, scrittore e reporter del mistero in collaborazione con le Guide Turistiche abilitate di Vercelli che cureranno per ogni tappa una introduzione storica.

Il percorso nel mistero si basa sui libri, sulle ricerche, sugli appunti e sulle testimonianze raccolte dall’autore nei due libri Vercelli Misteriosa e Vercelli Misteriosa 2 Effedì Edizioni.

Come a settembre sono due gli itinerari proposti.

ITINERARIO 1: venerdì 4 ottobre, venerdì 11 ottobre, venerdì 18 ottobre e venerdì 25 ottobre (Numero minimo di partecipanti: 10 persone e numero massimo 40 persone)

Piazza Cavour: ritrovo sotto al monumento, introduzione alla passeggiata. Storie di fantasmi e leggende legate alla piazza cuore di Vercelli.

Via Verdi: come i palazzi e le case del centro storico cittadino trasmettono misteriose sensazioni. Lo spirito della città e le storie di spettri che si aggirano tra queste vie nascosti all’interno di insospettabili abitazioni.

Via Monte di Pietà: altre storie del mistero mentre ci avviciniamo al Duomo.

Piazza d’Angennes: sedute spiritiche, infestazioni fantasmi, leggende e gialli storici.

Via Duomo: alla scoperta della leggenda del Fiume di Ossa e di altri misteri.

Piazza del Tribunale: la misteriosa storia del teatro dei Nobili

Via Gioberti: il conte di Cagliostro e la leggenda della Torre Civica

Via Foa: alla scoperta di inquietanti presenze spettrali e altre storie del mistero nelle vie adiacenti

Torre Civica e piazza dei Mercati: antiche storie del mistero, una Vercelli che non esiste più.

Rialto: Santa Ugolina e lo strano caso di un fantasma in un’abitazione

Via Cavour: la Casa degli Elefanti e altre curiosità

Via Ferraris: i Re Magi, leggende, storie misteriose

Sant’Andrea: conclusione della passeggiata

La durata passeggiata: circa due ore con ritrovo alle 20,45 in piazza Cavour sotto al monumento

ITINERARIO 2, in programma sabato 5 ottobre, sabato 19 ottobre e sabato 26 ottobre.

Area PISU (ex parcheggio ospedale vecchio): ritrovo. Introduzione alla passeggiata. L’Ospedale Vecchio e i suoi misteri

Viale Garibaldi: storie di fantasmi e curiosità storiche

Retro basilica di Sant’Andrea: i misteri della basilica

Inizio corso Italia dietro al Duomo: uno sguardo verso il rione Isola; il misterioso e controverso caso di casa De Stefanis

Passeggiata lungo corso Italia: tappe per raccontare storie misteriose e curiosità storiche

Ex Caserma Garrone: strani rumori e luci

Porta Milano inizio corso Libertà: fantasmi, misteri e curiosità storiche

Via Volto dei Centori: un passaggio tra vicoli meno conosciuti raccontando storie di fantasmi

San Giuliano e Palazzo Contorsi: misteri e curiosità storiche

Piazza del Municipio: misteri e curiosità storiche. Conclusione della passeggiata

Durata passeggiata: circa due ore

Inizio della passeggiata: ritrovo ore 20:45 centro piazzale PISU ex parcheggio Ospedale Vecchio



Per entrambi gli itinerari il numero minimo di partecipanti è 10 persone e il massimo 40; il costo a partecipante: 10 euro: si paga direttamente in loco in contanti prima di iniziare la passeggiata. Si rilascia regolare ricevuta di pagamento e l'iscrizione obbligatoria tramite mail da inviare a passeggiatenelmistero@gmail.com indicando: Nome e Cognome, data scelta per la passeggiata, numero dei partecipanti (per ogni partecipante indicare nome e cognome).