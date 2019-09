Un tema che interpella la coscienza di ogni crisitiano, ma anche un argomento di stringente attualità nel dibattito politico. Al tema dell'eutanasia e della fine della vita, alcune associazioni cattoliche vercellesi dedicano un incontro di riflessione e approfondimento nell'ambito del progetto "Coltiviamo la vita".

"Alleanza Cattolica, AMCI (Associazione Medici Cattolici) e UCIIM hanno ritenuto importante organizzare un incontro-dibattito sul tema dell’eutanasia, argomento anche di stringente attualità nel nostro Paese - spiegano gli organizzatori -. Infatti il Parlamento italiano, per ordinanza della Corte Costituzionale, che è intervenuta nell’ambito del processo sul noto caso di suicidio assistito del Dj Fabo, è chiamato a colmare il vuoto normativo relativo al fine vita. Vista la complessa situazione politica del momento, è probabile che ciò non avvenga e potrebbe perciò accadere che decida la stessa Corte Costituzionale, che potrebbe pronunciarsi per l’illegittimità costituzionale dell’articolo 580 del Codice Penale, che punisce chi aiuta o istiga una persona al suicidio, e legalizzare in tal modo il suicidio assistito. Diventa allora urgente stimolare il dibattito serio e scientificamente informato sulla questione e promuovere, attraverso il confronto, l’assunzione consapevole di orientamenti equilibrati, lontani dallo scontro, sempre attenti al rispetto e alla tutela del valore della vita umana".

L’incontro "Coltiviamo la vita… Fino alla fine – L’Eutanasia: etica, medicina e diritto", avrà luogo sabato 5 ottobre, dalle 9,30 alle 12,30, nella sala del Seminario Arcivescovile di Vercelli, in piazza Sant'Eusebio 10. Interverranno don Pier Davide Guenzi (moralista, Università Cattolica di Milano e Istituto Superiore di Scienze Religiose di Novara), il professor Alfredo Anzani (medico, presidente del Comitato Etico dell’IRCCS San Raffaele di Milano) e l'avvocato Mauro Ronco (presidente del Centro Studi Rosario Livatino). Il moderatore sarà il giornalista Enrico De Maria e la partecipazione è aperta a tutti.