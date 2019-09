A Trino c'è "Curiamo la nostra casa"

"Curiamo la nostra casa" è l'appuntamento organizzato giovedì 26 settembre il gruppo “Parents for Future - Trino”, composto da genitori e adulti preoccupati per l’emergenza climatica. Destinato principalmente ai bambini, l'incontro vuole essere un’occasione aperta a persone di tutte le età, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione e promuovere il confronto sul tema ambientale. Questa azione si collega alle iniziative presenti in altre città a livello sia nazionale che internazionale per la Settimana Mondiale per il Clima e originate dal movimento Fridays for Future, nelle date dal 20 al 27 settembre e che si concluderà con lo sciopero per il clima di venerdì 27. L’evento “Curiamo la nostra casa” è collegato anche al progetto “Puliamo il Mondo” di Legambiente che avrà luogo dal 27 al 29 settembre.

Il pomeriggio di giovedì 26 verranno proposte delle attività per affrontare un tema serio e importante attraverso il gioco ed il divertimento: una gara di raccolta differenziata, un “Angolo Storie” dove parlare di alberi attraverso le parole e le immagini del kamishibai di Nunzia Castiglione e scoprire personaggi e racconti di ecologia attraverso i libri; Brainstorming per proporre insieme idee e azioni per diminuire il nostro impatto ambientale in casa o al lavoro; simulazioni di rimozione dell’amianto, collage, pittura e persino un “Test di smistamento Ecomagico” in stile potteriano per scoprire che tipo di ecomaghi siamo. Questo è in parte quello che attende a bambini di tutte le età e genitori, amici e curiosi, il tutto condotto da volontari del movimento e di alcune associazioni del territorio trinese.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Trino, delle Aree Protette del Po Vercellese e Alessandrino e della Partecipanza dei Boschi di Trino e si svolge grazie alla collaborazione delle associazioni trinesi “Officina Cinematica”, “Librarte”, “Legambiente Vercellese e Valsesia – Gruppo di Trino”, “Artedù”, “La Ricitata”, il “Comitato del Gemellaggio” e “Donne in Cammino”.

“Curiamo la nostra casa” avrà luogo giovedì 26 settembre dalle ore 16:30 alle ore 20:00 presso Piazza martiri dei lager a Trino. In caso di maltempo, le attività si svolgeranno presso il teatro Civico.