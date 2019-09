Rischio microbiologico: cubetti di ghiaccio richiamati

Rischio microbiologico per superamento limiti prescritti conta batterica. Questo il motivo che ha spinto il Ministero della salute a diffondere un avviso di richiamo di un lotto di ghiaccio alimentare a cubetti Ice Cube per rischio microbiologico (superamento conta batterica dei limiti stabiliti da decreto legislativo 31/2001). Il prodotto interessato è venduto in sacchetti da 2,5 kg con il numero di lotto LA 16/09/21. Il ghiaccio richiamato è stato prodotto da Ice Cube Impianti Srl a Termini Imerese, in provincia di Palermo nello stabilimento di contrada Canne Masche. A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il ghiaccio a cubetti con il numero di lotto indicato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto.