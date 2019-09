Tiramani: Governo imbarazzante

"Siamo al 23 settembre e l’immobilismo del nuovo governo non solo è imbarazzante per chi, come noi leghisti, è abituato a fare, ma danneggia l’intero Paese" dichiara il parlamentare e sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani.

"Con i ritmi dei giallorossi - prosegue - si lavora praticamente un solo giorno a settimana come se fosse un agosto qualsiasi. Ma non avevano garantito che avrebbero aperto il Parlamento come una scatoletta di tonno? Non fu proprio il Presidente Fico a dire che con lui si sarebbe cambiato registro? È arrivato il momento che si attivino seriamente e che inizino a calendarizzare i lavori in Aula e nelle Commissioni perché gli italiani non ci pagano lo stipendio per girarci i pollici. Invito quindi la nuova compagine governativa a prendere seriamente il suo ruolo e ad essere, almeno in questo, rispettosa con l’Italia".