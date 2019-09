Trading Forex - Una guida per i principianti

Così, hai deciso di prendere in mano il tuo destino e creare un futuro finanziario migliore per te stesso. Grande! Tra le molte opzioni disponibili sul mercato finanziario, potresti prendere in considerazione il trading sul Forex. Basta seguire questa guida per principianti.

Che cos'è il Forex trading?

Sono sicuro che se hai viaggiato all'estero conosci bene il cambio valuta. Ogni Paese ha la propria moneta e per effettuare qualsiasi transazione finanziaria in quel Paese è necessaria la valuta locale. Se si viene dal Giappone e si viaggia negli Stati Uniti, è necessario cambiare lo yen in dollari USA, che si possono poi utilizzare in negozi, ristoranti e altri luoghi mentre si è negli Stati Uniti.

Come suggerisce il nome, il Forex viene ricavato da Foreign Exchange (Cambio estero) o valute di diversi Paesi. Questa è attualmente la forma più popolare di trading e comporta l'acquisto e la vendita di valute estere, sia come opzione di trading sia per viaggi e turismo.

Con il ridimensionamento del globo e l'aumento del commercio internazionale, ogni Paese deve utilizzare le valute di tutti i Paesi con cui commercia. Si tratta di un mercato molto fluido e il valore delle valute può variare a seconda della domanda e dell'offerta. Stabilità e forza economica, stabilità politica, tassi d'interesse, popolarità come destinazione turistica, opportunità commerciali - tutto questo determina il tasso di cambio. Il mercato interbancario è solo un altro termine per le singole banche che negoziano tra loro. Le banche acquistano e vendono valute diverse e, a seconda della posizione della domanda e dell'offerta, per ogni valuta si arriva ad un tasso di cambio. I tre tipi principali per fissare i tassi di cambio sono:

The Dollar Connect – dove un Paese può adottare come propria valuta la valuta di un altro Paese, di solito il dollaro USA.

Pegged Rate –quando una valuta è ancorata alla valuta di una o più valute ad un tasso fisso.

Managed Floating Rate – dove il tasso di cambio di una valuta è determinato dagli alti e bassi del mercato, ma dove il governo o le banche centrali del Paese possono intervenire per stabilizzarlo.

I trader trovano nel Forex un mercato proficuo in cui fare trading. L'acquisto di una valuta che è in aumento di valore realizza un buon profitto. A volte, situazioni in un Paese possono causare il rafforzamento della sua valuta e quindi possono verificarsi molti acquisti speculativi.

Come funziona il trading sul Forex?

Tutto ciò di cui hai bisogno è una connessione internet e una comprensione del mercato Forex. È possibile accedere direttamente ai mercati dei cambi attraverso le banche o facendo trading con Iforex o simili intermediari.

Si può fare trading sul mercato Spot, Futures o Forward. Il mercato spot è il più dinamico ed è un'arena naturale dove i tassi di cambio delle valute dipendono dalle forze di mercato. Si dà 'x' importo di una valuta e si riceve 'y' importo di un'altra valuta ad un tasso fisso. L'operazione culmina in un pagamento in contanti. Futures e mercato dei forward sono utilizzati da grandi aziende che fanno trading internazionale e vogliono ridurre la possibilità di enormi fluttuazioni nel momento in cui devono effettuare pagamenti. Così fissano un tasso per il futuro e, indipendentemente dal tasso di cambio al momento della transazione, si applica il tasso fisso. Molti investitori individuali iniziano la loro incursione nel mercato Forex facendo trading con il broker TradeFW.com , che fornisce loro supporto e know-how, e li aiuta a iniziare.

Perché Forex?

A differenza del mercato azionario dove si deve scegliere tra una gamma sconcertante di azioni, il mercato forex è molto più semplice e si ha solo l'opzione delle valute di alcune nazioni, con il più popolare dollaro USA e l'euro. Questo è anche un mercato altamente liquido con margini molto bassi e possibilità di una leva finanziaria molto alta. Significa che per un investimento iniziale molto basso, si potrebbe fare trading in grandi quantità e aumentare le possibilità di fare una strage. È aperto 24 ore al giorno ed è un mercato meno volatile del mercato azionario. Naturalmente, come in tutte le opzioni di trading, bisogna essere consapevoli dei rischi di mercato.