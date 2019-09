Rubano abiti da due negozi: nei guai due giovani ladri

Hanno rubato capi d'abbigliamento, per il valore di alcune centinaia di euro, da alcuni negozi di Varallo, poi li hanno infilati in uno zainetto continuando a girovagare per la cittadina. Solo che, quando una pattuglia dei carabinieri li ha notati, i due si sono subito mostrati nervosi e il loro atteggiamento ha messo subito in allarme i militari che, pertanto, hanno deciso di provvedere a un controllo.

Dopo aver accompagnato i due in caserma, i carabinieri hanno trovato, nello zaino dell’uomo - un 29 enne del posto - alcuni capi di abbigliamento, con le etichette del prezzo ancora attaccate per i quali nessuno dei due era in grado di esibire alcuno scontrino fiscale a giustificazione di un possibile acquisto. I carabinieri hanno quindi deciso di verificare presso gli esercenti della cittadina, accertando che in due negozi erano stati asportati i capi di abbigliamento ritrovati senza che fosse pagato il corrispettivo che ammontava ad alcune centinaia di euro.

La merce riconosciuta è stata restituita agli aventi diritto che hanno sporto denuncia di furto: i due ladruncoli sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e la donna, 22 enne di Vercelli, già nota per reati della stessa indole, non essendo residente in loco, è stata altresì munita di proposta di foglio di via obbligatorio dal Comune di Varallo per la durata di anni tre, per evitare che possa così ritornare in futuro e commettere altri delitti.