Ruba il portafoglio del negoziante: smascherato dalle telecamere

Smascherato dalle telecamere del negozio, un 39 enne della provincia di Trento, è stato denunciato per furto aggravato dai carabinieri della stazione di Buronzo.

La vicenda è partita sabato quando si è presentato in caserma a Buronzo un commerciante che ha raccontato come, poco prima, mentre stava servendo un cliente, gli era sparito il portafogli che aveva messo in un cassetto del bancone. E' bastato osservare le telecamere a circuito chiuso del negozio per verificare come, mentre il titolare era andato sul retro del negozio di alimentari, per prendere del materiale, il cliente con mossa fulminea aveva aperto il cassetto e si era appropriato del portafogli contenente oltre ai documenti la somma di euro 300.

I carabinieri della stazione, grazie alle immagini hanno potuto individuare il malfattore che si era dileguato a bordo di un’utilitaria, la cui targa è stata successivamente individuata grazie a un’altra telecamera posta poco distante.

Il proprietario del veicolo, già pregiudicato per reati della medesima natura, è stato denunciato per furto aggravato alla Procura della Repubblica di Vercelli.