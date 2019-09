Falsi sordomuti derubano un passante e fuggono in Bmw

Cercavano di ottenere denaro dalle persone di passaggio vicino alla Lidl di corso Torino spacciandosi per sordomuti. E, in effetti, erano goià riusciti a raccogliere 150 euro. La loro truffa, però, è stata smascherata dal personale della Squadra Volante della Questura: non solo non erano sordomuti, ma viaggiavano pure in Bmw. Chiamati a intervenire dopo la segnalazione sulla presenza di due persone sospette, gli agenti della Volante hanno anche scoperto che i due avevano sottratto a una persona una banconota da 20 euro, prima di allontanarsi dalla zona.

Diramate le ricerche, i due falsi sordomuti sono stati individuati a bordo di una BMW. Sottoposti a perquisizione personale estesa alla loro autovettura, ai due indagati, ventenni e di nazionalità romena, è stata sequestrata la somma di euro 150 quale provento della loro attività illecita.

I due falsi sordomuti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Vercelli per i reati di furto e esercizio molesto dell’accattonaggio e la somma è stata sequestrata.

Inoltre, ai due uomini è stato notificato il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Vercelli ha disposto nei loro confronti il rimpatrio con foglio di via obbligatorio nel Comune di domicilio e di divieto di ritorno nel Comune di Vercelli per tre anni.