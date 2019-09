"Compro io il tuo abito": invece le sottrae 1200 euro

Attraverso un giro orchestrato e realizzato telefonicamente è riuscito a sottrarre a una vercellese, 50enne e residente a Palestro, 1200 euro. Denaro che lui avrebbe dovuto versare per l'acquisto di un abito da sposa ma che, invece, era riuscito a farsi accreditare su una postepay.

La viceda, che risale allo scorso marzo, si è conclusa domenica 22 settembre con la denuncia, da parte dei carabinieri Robbio, di un 31enne nato a Roma e residente ad Anzio, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio.

L’attività d’indagine era nata a seguito della denuncia di una donna 50enne nata a Vercelli e residente a Palestro e ha permesso d’individuare l’uomo come l’autore della truffa effettuata il 12 marzo scorso, durante la quale lo stesso aveva raggirato la vittima, dalla quale avrebbe dovuto comprare un abito da sposa usato che la donna aveva messo in vendita per quasi 1200 euro su un famoso sito internet.

Attraverso una truffa, il 31enne si era invece fatto accreditare la cifra su una carta postepay a lui intestata, durante le operazioni a uno sportello postale da lui orchestrate telefonicamente.