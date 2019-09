"Ogni autunno il paese vive nella paura: l'intervento all'argine è una priorità"

Ha scelto i social per lanciare l'ennesimo appello per la sicurezza del suo paese. Valter Ganzaroli, ex sindaco di Oldenico, da anni sta chiedendo interventi radicali e risolutivi per mettere in sicurezza l'argine e, di conseguenza, il paesino che si trova alle porte di Vercelli e che più volte, nel recente passato, ha dovuto fare i conti con la paura per le piene autunnali della Sesia.

L'ultimo episodio, in ordine di tempo, si è verificato lo scorso anno: il 29 ottobre 2018, il fiume, gonfio d'acqua, era arrivato a lambire la periferia del paese, allagando parte di una riseria e un'abitazione privata.

"Il 29 ottobre si avvicina - è l'appello diffuso via social - e la paura a Oldenico purtroppo rimane. So che la nuova amministrazione si sta impegnando seriamente per ottenere il finanziamento per il ripristino della difesa arginale a tutela dell'abitato e dei terreni agricoli. Spero che la Regione Piemonte mai così vicina al nostro territorio, con i neo eletti Carlo Riva Vercellotti (in foto con me e già impegnato come Presidente della Provincia), Angelo Dago e con il presidente Alberto Cirio, non prendano sottogamba quanto accaduto lo scorso 29 ottobre a Oldenico".

"Situazioni così non si devono più ripetere - sottolinea ancora Ganzaroli -. I cittadini hanno diritto di vivere tranquilli nelle loro abitazioni, non c'è da scherzare. Più si aspetta a intervenire, maggiori sono i rischi, e maggiore è il costo dell'intervento. Ora basta promesse: di passerelle lungo Sesia ne abbiamo già viste troppe, adesso non c'è più tempo da perdere. Grazie a tutti coloro che si prenderanno a cuore questo problema, la politica dimostri per una volta che investire per il proprio territorio non è mai uno spreco. Oldenico vive un momento di vera emergenza - conclude Ganzaroli -: confido in tutti voi e so che non rimarremo delusi".