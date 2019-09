Vuoi fare l'autotrasportatore? Partono i corsi CNA

Corsi di formazione per chi intende ottenere l'abilitazione a esercitare la professione di autotrasportatore conto terzi. a organizzarli è CNA Piemonte Nord, sede di Vercelli.



"È un'opportunità - spiega Marco Pasquino, responsabile CNA Fita Piemonte Nord - per chi vuole ottenere i requisiti professionali per esercitare la professione in proprio. Per poter accedere all'esame, superato il quale si ottiene l'abilitazione all'esercizio della professione di autotrasportatore, è infatti necessario aver prima frequentato un apposito corso, che ha due durate differenti in base alla tipologia di mezzi che si andranno a guidare. Alla CNA saranno organizzati entrambi”.



Il corso di 74 ore è per chi ha intenzione di ottenere l'abilitazione per la guida di mezzi di massa complessiva compresa fra 1,5 e 3,5 tonnellate. Il corso di 150 ore è invece per chi ha intenzione di ottenere l'abilitazione per la guida di mezzi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.



Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 20 alle 22.30 nella sede CNA di Vercelli in via Guicciardini 20. I corsi cominceranno all'inizio di ottobre e saranno tenuti da formatori esperti e qualificati. Le persone interessate sono invitate a contattare al più presto la CNA.



Per informazioni e iscrizioni: CNA Piemonte Nord sede di Vercelli, Andrea Rampino, tel. 0161 251687.