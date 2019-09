Ravioli e Grignolino per sostenere Biud10

Slow Food, Biud10, Museo Leone e due produttori vercellesi di eccellenza si alleano per un pomeriggio nel segno della solidarietà e dei sapori.

L'appuntamento con “Aperitivo al Museo – Mezzo secolo di ravioli” è venerdi’ 27 settembre a partire dalle ore 19.30 al Museo Leone in via Verdi 30. Con questa serata, voluta in ricordo di Giovanni Zaccone, pioniere dei raviolifici nel vercellese, Slow Food riprende la serie di incontri con i produttori e va a sostenere le attività benefiche di Biud10.



Nel corso della serata ci saranno i ravioli classici al ripieno di carne serviti con ragù di carne e con burro & salvia accompagnati da Grignolino Bestia Grama e Barbera Dedula’ della Cantina BES di Treville, giovane e apprezzata realtà vitivinicola del vercellese Daniele Balocco.



L’ingresso all’aperitivo sarà gratuito con offerta libera. Il 50% del ricavato verrà destinato a Biud10 Onlus per finanziare i progetti.