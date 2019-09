L'Asl: "Lavori alla piattaforma web: ecco i servizi che saranno inutilizzabili"

Informiamo i cittadini che mercoledì 25 settembre, dalle 8 alle 22, non sarà possibile accedere ai servizi del FSE-Rol - Fascicolo Sanitario Elettronico e Ritiro On Line perché è previsto un intervento di manutenzione straordinaria sulla piattaforma web dedicata.

Ricordiamo che in genere tra le attività realizzabili grazie al FSE-Rol vi è il ritiro on line dei referti, la scelta o cambio del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, il pagamento del ticket. In questa giornata per la durata dell’intervento questi servizi non saranno disponibili.