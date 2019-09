Coppa Piemonte: inzia l'avventura 2019 - 2020 della Mokaor

Con il primo concentramento di Coppa Piemonte, sabato 21 settembre è ricominciata la stagione 2019/2020 per la Mokaor.

Opposte al Calton Volley e alla Volpianese, le bicciolane hanno collezionato una sconfitta e una vittoria.

Contro il Calton, Bertinazzi e compagne, sono partite alla grande superando, nel primo set le avversarie per 25/13. Ma da quel momento qualcosa nella Mokaor si inceppa e giocando molto sotto tono, le vercellesi lasciano il secondo ed il terzo set alle calusiesi, perdendo l’incontro per 2-1.

Nella seconda gara, la Mokaor è opposta, a detta di tutti, alle favoritissime al salto in B2 della Valentino Volpianese.

Ma questa volta la Mokaor riesce a proporre una prestazione molto buona e migliorando in ogni fondamentale, riesce a vincere bene i primi due set, perdendo poi il terzo, ma superando alla fine le torinesi per 2-1.

È stata una Mokaor ancora incompleta ed appesantita dalla preparazione, che però ha mostrato a sprazzi bel gioco e ottime giocate.

Molto positive sono state le prove delle giovani viste in campo, tutte esordienti in serie C, con una particolare menzione per Marta Prinetti che con 21 punti nei due incontri è stata la migliore in campo.

Il prossimo concentramento è previso per sabato 28 settembre ad Occimiano, contro le locali e Valenza.

CAFFE MOKAOR VERCELLI – CALTON VOLLEY 1-2 25/13 18/25 23/25

Bertolone (10), Lorenzoni (4) Patrucco(2), Lupo Laura, Lupo Greta, Leotta (6), Prinetti (12), Fenoglio , Paggi L1, Breda L2, Zambotti (6), Bertinazzi (6), Fumarulo.

Allenatori Gherardi-Vigliani.



CAFFE’ MOKAOR – VALENTINO VOLPIANESE 2-1 25/21 25/22 – 14/25

Bertolone (7), Lorenzoni (2) Patrucco, Lupo Laura (1), Lupo Greta, Leotta (9), Prinetti (9) Fenoglio, Paggi L1, Breda L2, Zambotti (11), Bertinazzi (5), Fumarulo.

Allenatori Gherardi-Vigliani.