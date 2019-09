"Ho incontrato medici e personale fantastici: grazie per la competenza e l'umanità che avete dimostrato"

"A inizio maggio sono stata vittima di un drammatico incidente stradale: oggi voglio ringraziare tutti quelli che, in questi mesi, hanno lavorato per farmi tornare in salute". La testimonianza è di Raffaella Amato, conosciutissima ristoratrice vercellese della Pizzeria Nuova Capri. Nel suo locale è tornata da circa un mese e deve ancora muoversi sulla sedia a rotelle per i postumi delle fratture riportate dopo che lo scooter sul quale viaggiva era stato travolto da un'auto. Ma ci tiene a dare una testimonianza positiva sulle qualità e l'umanità delle cure ricevute fin dal primo momento dopo l'incidente.

"Voglio fare un grandissimo ringraziamento, perché nella mia esperienza ho trovato compentenza e umanità da parte di tutti: da chi mi è venuto a prendere con l'ambulanza, al personale del pronto soccorso, al reparto di traumatologia diretto dal dottor Aloi. Ringrazio la dottoressa Ravera, l'efficentissima caposala, le infermiere e le oss: da tutti ho ricevuto un trattamento sia medico che umano che non potrò mai dimenticare. In ospedale ho passato un mese molto difficile e molto brutto, ma grazie a loro e alla mia famiglia ho avuto la forza di andare avanti. Ho trovato compentenza professionale e umana, sostegno, affetto. Questa traumatologia è davvero eccezionale".

Un ringraziamento che Raffaella Amato estende poi all'oncologia, reparto dove è stato seguito il marito. "Voglio sottolineare l'umanità con la quale assistono questi pazienti: anche oncologia, per me, è un fiore all'occhiello del Sant'Andrea e non capisco perché sia stato depotenziato".