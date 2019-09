Domenica di allerta giallo sul Piemonte: arrivano temporali e maltempo

Weekend all'insegna del maltempo. Come già annunciato dal bollettino Arpa del Piemonte e anticipato ieri in alcune zone della regione,si è verificato un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge e rovesci sparsi.

Nella giornata di oggi, domenica 22 settembre, i fenomeni “potranno risultare a carattere temporalesco e di forte intensità a ridosso delle zone montane e pedemontane meridionali – come sottolinea la nota dell'Arpa - mentre altrove prevarranno condizioni meno perturbate, con rovesci generalmente deboli alternati a momenti in gran parte asciutti. Sul basso Piemonte è attesa una progressiva attenuazione dei fenomeni a partire dai rilievi del Cuneese nel corso del pomeriggio di domani. Per questo, Arpa ha emesso per la giornata odierna un’allerta gialla per temporali sui settori meridionali”