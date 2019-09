Pro Vercelli 1 Gozzano 2. Brutto tonfo

Risultato: Pro Vercelli 1 Gozzano 2

Marcatori: Pozzebon (G) al 19’. Graziano (PVc) al 41’. Emiliano (G) al 58’.





Pro Vercelli: Moschin; Franchino, Masi (Foglia dall'88'), Auriletto (Benedetti dal 59’), Quagliata (Volpe dal 69’); Graziano, Schiavon, Mal (Comi dal 59’); Azzi, Cecconi, Rosso (Della Morte dal 69’).

Gozzano: Crespi; Di Giovanni, Emiliano, Uggé, Barnofsky (Tordini dal 53’); Palazzolo (Rizzo dal 74’), Gemelli (Secondo dal 53’); Rolle, Spina (Bruzzaniti dal 53’), Tommaselli (Fedato dal 74’); Pozzebon.

Arbitro: Alessandro Di Graci di Como.

Ammoniti: Quagliata (PVc), Bruzzaniti (G), Cecconi (PVc), Crespi (G)

Commento.

Una parata difettosa di Moschin che si trasforma in assist per il Gozzano. Un infortunio ad Auriletto che consente al Gozzano. In superiorità numerica. di portarsi sul 2 a 1. Sono le due attenuanti per una Pro Vercelli che avrebbe meritato il pareggio ma che ha disputato la peggior partita di questo campionato.

Primo tempo.

Angolo di Franchino velenoso, a rientrare: il portiere Crespi mette in angolo. Cross per Masi, alto. La Pro dopo 10 minuti comincia a farsi pericolosa.

Tommaselli del Gozzano cade in area, gli ospiti reclamano il rigore.

Tommaselli, tiro cross in area, smanaccia e salva Moschin.

Tommaselli, ancora lui. Si allontana dal suo marcatore (Quagliata) si accentra, vanamente inseguito da Rosso, e da fuori tira. Moschin prova a bloccare, invece la palla arriva a Pozzebon che, liberissimo, mette dentro: Pro Vercelli 0 Gozzano 1 Al 19’.

Conclusione di Cecconi, para Crespi.

Gozzano vicino al raddoppio con Tommaselli, ancora lui, con la palla che ballonzola pericolosa davanti a Moschin. Bravo Quagliata a sbrogliare.

Ripartenza della Pro con Rosso, messo giù in area da Uggè: l’arbitro fa proseguire.

41’, pari della Pro Vercelli con Graziano che insacca di testa, ma il merito va divido con Simone Rosso che ha servito il compagno dopo essersi liberato sulla sinistra con un doppio passo e con successiva pennellata.

Rete annullata al Gozzano per fuorigioco al 44’. Due minuti di recupero.

Azzi serve Cecconi, interviene Crespi.

Pari al termine dei primi 45ì, un pari giusto, ma la Pro può vincere.

Ripresa.

Al 53’ tre cambi nel Gozzano. In campo anche Riccardo Secondo.

Gozzano ancora in vantaggio, su corner (con Auriletto a bordo campo per infortunio). Cecconi colpisce male e manda sulla traversa, sulla ribattuta Emiliano segna facile di testa. Pro Vercelli2 Gozzano 1 al 58’. (Ma la Pro giocava in dieci).

Gilardino opta la carta del 4-2-4: dentro Benedetti per Auriletto e dentro Comi per Mal.

A centrocampo due mediani (Schiavon e Graziano(, davanti due ali (Azzi e Rosso) e due centravanti (Comi e Cecconi, oggi giù di corda).

Moschin, doppio salvataggio: una parata e poi una bella uscita.

Dentro Volpe per Quagliata e Della Morte per Rosso, è il 69’.

Mancano 20 minuti più recupero.

Lancio di Franchino, la palla arriva a Cecconi quindi ad Azzi che spreca malamente.

Schiavon serve Della Morte, guizzo e tiro da fuori, palo pieno.

Mancano otto minuti.

Cinque.

Ultimo cambio di Gilardino: dentro Foglia, fuori Masi, infortunato (Franchino va a fare il centrale).

Sei di recupero, ma le trane offensive della Pro non fanno male.

Schiavo, grande imbucata per Volpe, crosso dal fondo, ma in area non c’è nessuno.

Punizione al 95’, tutti avanti, anche Moschin. Batte Schiavon, palla sul fondo… Brutto tonfo.