Chi in attacco con Azzi e Cecconi?

Simone Rosso? Potrebbe partire titolare, oggi contro il Gozzano. E magari nel secondo tempo Alberto Gilardino potrebbe schierare il giovane promettente attaccante Romairone.

Sensazioni che abbiamo ricavato ieri, parlando col tecnico.

Probabile formazione, dunque.

Difesa.

Davanti a Moschin, i quattro che, al momento, si stanno dimostrando affidabili: Franchino, Masi, Auriletto, Quagliata.

Centrocampo.

Punto fermo è Schiavon, possibile conferma per Mal e Graziano ma non è detta. Diciamo che per i due ruoli di mezzeali ci sono tre giocatori: Graziano, Mal e appunto Varas.

Attacco.

Cecconi parte titolare, sulla destra Azzi, sulla sinistra Rosso è il favorito (su Varas e Della Morte). Certo l'impiego di Comi nella ripresa.

Ricapitolando.

Moschin; Franchino, Auriletto, Masi, Quagliata; Schiavon, Graziano (Varas), Mal; Azzi, Cecconi, Rosso (Varas).