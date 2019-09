Chiese aperte, visite guidate e conferenze: un week end nel segno della cultura

Due giorni di appuntamenti nel segno dell'arte, della cultura e della storia. Sabato 21 e domenica 22 settembre musei e diocesi aderiscono alle Giornate Europee del Patrimonio quest'ano dedicate al tema “Un due tre... Arte! - Cultura e intrattenimento” proponendo visite guidate, aperture straordinarie e conferenze. Appuntamenti da non perdere per chi vuole conoscere meglio e apprezzare il territorio e la sua lunga storia.

A cura dell'Ufficio diocesano dei Beni culturali sono previste l'apertura straordinaria di chiese e luoghi di culto sia in città che in alcuni centri del vercellese. Ivolontari saranno a disposizione nei seguenti orari luoghi e orari: chiesa dei Santi Nazario e Celso (San Nazzaro Sesia): domenica ore 15.30 – 18,30; chiesa di San Lorenzo (Vercelli): domenica ore 15,30 -18,30; chiesa di San Giuliano (Vercelli) sabato ore 15-18 e domenica ore 15,30-18,30; chiesa di Sant'Anna (Vercelli): domenica 15,30-18,30; chiesa di San Vittore (Vercelli, largo D'Azzo): domenica ore 15,30-18,30; Cattedrale di Sant'Eusebio (Vercelli) sabato 21 ore 15-18; chiesa di Santa Maria Maggiore (Vercelli): sabato ore 15-18 e domenica ore 15,30-18,30; chiesa di Sant'Agnese in San Francesco (Vercelli): domenica ore 15,30-18,30; chiesa dei Santi Nazario e Celso (Quinto) sabato ore 15-18 e domenica ore 15,30-18,30; chiesa della Beata Vergine Addolorata (Desana): domenica ore 15,30-18,30; chiesa di Santa Caterina d'Alessandria (Trino): domenica ore 15,30-18,30; chiesa di Ognissanti arciconfraternita dell'Orazione e Morte (Trino): domenica ore 15,30 -18,30.

A cura dei musei vercellesi sono invece previsti i seguenti appuntamenti:

Al MAC, Museo Archeologico della Città di Vercelli (corso Libertà 300) sabato 21 settembre alle 17.30, conferenza dal titolo Il vano desiderio: la musica greco-romana fra censimenti, ricostruzioni e immaginario a cura di Daniele Boschetto, collaboratore dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte che attraverso il suo intervento illustrerà il concetto di “censimento” delle fonti musicali e alcune iniziative promosse dall’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte. In un secondo momento, la trattazione giungerà alla presentazione delle fonti musicali nel mondo greco-romano, partendo proprio dai reperti del MAC.