E' la sera di Cristina D'Avena e dei Gem Boy a Trino. La “Festa di fine estate” vive, venerdì 20 settembre, uno dei suoi appuntamenti di maggior richiamo. Chi, almeno una volta nella vita, non ha canticchiato "Noi puffi siam così..." o una delle tante altre sigle di cartoni animati interpretate dalla celebre cantante?

Questa sera, venerdì 20 settembre, dalle 21, la donna che ha regalato ai bambini di ieri e di oggi tante sigle di successo si esibisce in piazza Mazzini.

E, proprio in suo omaggio, la Festa organizzata dall'amministrazione comunale, si arricchisce di un simpatico costest: trinesi e non si sono infatti sfidati nell'interpretare le canzoni di Cristina D'Avena pubblicando poi sui social del Comune le loro performance (eseguite in costume da cartoni animati, ovviamente...).

Nel corso della serata, Cristina D’Avena premierà il miglior adulto e il miglior under 12 che hanno partecipato al concorso. In caso di maltempo lo spettacolo verrà spostato al mercato coperto in piazza Comazzi: la serata di festa si svolge comunque