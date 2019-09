Allarme ranitidina indiana: Aifa ritira i farmaci

Con un comunicato lanciato sul proprio sito, l'Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, ha disposto, a scopo precauzionale e in attesa delle opportune analisi, l'immediato blocco e il divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale, nonchè il ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva, di tutti i lotti di medicinali contenenti il principio attivo ranitidina. "Il provvedimento si è reso necessario - evidenzia Giovanni D'Agata - presidente dello “Sportello dei Diritti”, a seguito alla presenza di un'impurezza denominata N-nitrosodimetilamina (NDMA) riscontrata nel principio attivo ranitidina prodotto presso l'officina Saraca Laboratories Ltd – India". La stessa Aifa invita infine i farmacisti a veicolare tali informazioni, che saranno pubblicate sul proprio sito, ai pazienti. Il ritiro non deve generare timore nei pazienti ma, semmai, rafforzare la certezza che vengono adottate tutte le misure atte a garantire e sorvegliare la sicurezza dei farmaci.