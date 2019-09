AeC Costruzioni: 12esima tra le imprese edilizie in ambito privato “Costruire un mondo a misura di chi lo abita”

Nell’edilizia non conta solo l’esperienza acquisita grazie alla realizzazione di opere di diversa natura, ma anche la capacità di proiettarsi verso il futuro e fornire un contributo in termini di innovazione. È dal connubio di queste due prospettive che prende forma la proposta di AeC Costruzioni , azienda che agli oltre 60 anni di attività unisce uno spirito ancora giovane e ricco di motivazione1. Ciò che serve per tracciare un percorso ambizioso, costellato da nuove affermazioni.

Nella mission dell’impresa modenese c’è infatti la volontà di migliorare il paesaggio urbano e le aree extraurbane, un impegno quotidiano per costruire un mondo a misura di chi lo abita2. L’attività di AeC Costruzioni mira anche alla soddisfazione delle specifiche necessità delle figure committenti, favorire una mobilità più efficace, nonché recuperare il patrimonio architettonico e paesaggistico.

Ogni intervento di AeC Costruzioni rispetta norme di comportamento basate sui criteri di correttezza e integrità morale, uniti al senso del dovere e responsabilità. E per assicurare il rispetto di rigorosi standard qualitativi, l’azienda agisce in conformità alla normativa europea UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015 - UNI ISO 45001:2018.

Ha anche conseguito la qualificazione SOA per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici. È inoltre riportata nell’Albo nazionale gestori ambientali e nel registro delle imprese che effettuano recupero dei rifiuti della provincia di Modena.

AeC Costruzioni rappresenta un General Contractor che agisce nel settore pubblico e privato. Occupa il 12esimo posto tra le imprese che operano in campo privato per valore della produzione, pari a € 94.537.000,00, in base a quanto appurato dalla classifica “Edilizia e Territorio” de "Il Sole 24 Ore".

La conferma di questi numeri viene direttamente dal valore delle opere che vedono protagonista AeC Costruzioni. Nei primi mesi dell’anno, ad esempio, sono stati inaugurati i lavori che porteranno alla realizzazione di un nuovo impianto polivalente in strada delle Grazie a Borgo Roma (Verona). Il valore globale dell’opera corrisponde a circa 4,3 milioni di euro3.

L’impresa modenese, durante il 2018, ha conseguito la gara pubblica per realizzare la nuova Biblioteca Scolastica, in Piazza Garibaldi, a Mirandola (Modena). Si tratta di un intervento da 5,8 milioni di euro e interessa un importante edificio pubblico a servizio della comunità, ubicato nel centro storico, stravolto dal sisma del 20124.

Hanno invece un valore di 4 milioni di euro i due bandi di gara vinti da AeC Costruzioni che vedono come committenti il Comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna) e l’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”5.

Approfondimenti e riferimenti

AeC Costruzioni - https://www.aeccostruzioni.com/