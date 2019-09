"Una ragazza dolce e buona: non ti dimenticheremo mai"

"Ero lì con te mentre hanno fatto di tutto per rianimarti... hai lottato come una leonessa ma purtroppo è andata come nessuno avrebbe mai voluto... Sarai sempre nel mio cuore perché ragazze dolci e buone come te ce ne sono davvero poche". Così un amico, ancora sconvolto, ricorda i tragici momenti seguiti al malore che, giovedì, ha spezzato la vita di una giovane e brillante vercellese, Mariacristina Rodi.

leggi anche: MUORE ALL'IMPROVVISO A 28 ANNI

Il malore ha colto la giovane a Milano, città nella quale si era laureata in Giurisprudenza e dove stava seguendo l'iter pre diventare avvocato. Gentile, altruista, sorridente, Mariacristina Rodi lascia un ricordo dolcissimo di sé ai tanti amici che, in queste ore si stanno stringendo ai genitori, Marcello e Maria e al fratello Andrea. Una famiglia molto conosciuta per la professione dei genitori di Mariacristina: lui primario di gastroentoriologia, lei dirigente del personale all'Asl.

I funerali di questa giovane e sfortunata vercellese saranno celebrati sabato, alle 11,30, nella chiesa della Regina Pacis, dove la salma arriverà da Milano.