Finisce fuori strada: automobilista in ospedale

Una persona è rimasta ferita, nel tardo pomeriggio di venerdì, in un incidente avvenuto a Borgo d'Ale, lungo la provinciale 43.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute per i soccorsi insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e al 118, una vettura è finita fuori strada, fermandosi in un campo.

Il personale sanitario del 118 ha estratto una persona ferita e successivamente trsportata al pronto soccorso, mentre la squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura e di tutta l’area interessata. I rilievi sulla dinamica sono in corso da parte dei carabinieri che hanno anche gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.