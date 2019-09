A Tutto... Sport: due giorni di giochi e movimento

Un fine settimana nel segno del movimento e dello sport. Rinviata lo scorso maggio a causa del maltermpo, la Festa dello Sport va in scena oggi, sabato, e domenica. Tutto il centro storico si prepara a diventare un grande campo all'aperto in cui sperimentare tutti gli sport immaginabili: Confesercenti, Comune, Coni, associazioni sportive e sponsor tecnici sono in campo per offrire ai vercellesi una vetrina sulle attività offerte dall associazioni vercellesi e sulle mille opportunità offerte a chi vuole adottare uno stile di vita sano.

Molte le novità di quest'edizione, presentata dalla vice presidente di Confesercenti, Miriam Leone, dall'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino, da Milly Cometti per il Coni, dai referenti di "Dedalo" per l'Asl e da Angelo Guidi di Asm per i sostenitori tecnici: si va delle proce di mini 4WD, al calaciobalilla umano, al simulatore di vela, al torneo di padel (ospitato alla Pro Vercelli tennis di corso Rigola a partire dalle 9 di sabato).

Nell'area dell'Antico Ospedale sono in programma dimostrazioni e tornei di Mini 4WD categoria speed top e speed expert, workshop per i bambini e incontro con i racers Riccardo Raffaele e Vincenzo Colace.

Dalle 15,30, in corso Libertà (zona viale Garibaldi) ci sarà il ritrovo di associazioni e Società Sportive per dare il via alla sfilata con arrivo in piazza Cavour dove è prevista la presentazione delle Associazioni e Società sportive e dove si potranno avere informazioni sulle attività del pluripremiato progetto “Dedalo, volare sugli anni”, nato in collaborazione con il Comune e l’Università del Piemonte Orientale per promuovere stili di vita sani e caratterizzati dal movimento. "La novità dell'anno - spiegano i referenti - è il progetto legato al calcio camminato, una disciplina molto interessante che verrà presentata nei prossimi mesi.

Alla Festa dello Sport ci sarà anche spazio per la presentazione della nuova società di Hockey, Engas Vercelli (domenica), per le prove e le dinmostrazioni di decine di sport: in piazza Cavour troveranno spazio boxe, baseball, rugby, scherma, ginnastica funzionale e acrobatica; in corso Libertà sarà campi di basket, volley e tennis; in via Nigra il volley, e in via Veneto a calcetto, calciobalilla umano e simulatore di vela. "Queste ultime due proposte sono assolutamente innovative", spiegano Sabatino e Leone, confermando che, per partecipare alle sfide di calciobalilla, sarà possibile creare squadre anche all'ultimo minuto.

Le proposte proseguiranno anche domenica pomeriggio: dal Pisu al centro storico, tutta Vecelli torna a giocare, sperimentare, conoscere sport vecchi e nuovi.

In serata, intorno alle 19,30 sono in programma presentazione della nuova società Engas Hockey Vercelli, l’esibizione dell’Accademia Shen Qi Kwoon Tai alle 21 e il concerto dei Phonema.