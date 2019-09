Sciame sismico in Piemonte: 4 scosse in un'ora

Sciame sismico in Piemonte: nel tardo pomeriggio di mercoledì, in meno di un'ora, nella zona di Cuneo, sono state registrate quattro scosse di magnitudo compresa tra 0,7 e 1,5. Un evento rilevato solo dai sismografi, che ha seguito questo andamento:alle 18.02 epicentro a Bernezzo, 9 km di profondità, magnitudo 1; alle 18.02 epicentro a Rittana, 10.6 km di profondità, magnitudo 1.5; alle 18.09 epicentro a Vignolo, 6.9 km di profondità, magnitudo 0.7 e alle 19.55 epicentro a Frassino, 10.6 km di profondità, magnitudo 0.8. Non ci sono stati danni.