Inizio d'anno alla scoperta della città

L'inizio del nuovo anno scolastico, come l'avvio di ogni cosa, racchiude in sé tante aspettative, sogni e speranze.

Per il nuovo percorso formativo gli insegnanti delle classi prime dell’Istituto Tecnico per Geometri Mercurino e del Liceo delle Scienze Applicate di Gattinara, hanno pensato di far visitare agli studenti la città in cui svolgeranno i propri studi nei prossimi cinque anni, nell’ambito della visita cittadina hanno fatto tappa in Villa Paolotti, sede dell’Enoteca Regionale e in Comune dove sono stati ricevuti dal sindaco Daniele Baglione.

Agli studenti sono state spiegate le caratteristiche principali di Gattinara: le sue origini, la figura del Cardinale Mercurino, la tradizione vitivinicole e il sistema industriale rappresentato principalmente dalla Lavazza.

Il sindaco ha posto l’accento sull’importanza della formazione e sulla preparazione per affrontare il futuro e il mondo del lavoro. Nel contempo, ha colto l’occasione per augurare un buon anno scolastico agli studenti, al nuovo dirigente scolastico, Mauro Faina, agli insegnanti e a tutti quelli che collaborano a vario titolo nell’Istituto Tecnico per geometri e nel Liceo delle Scienze Applicate di Gattinara perché possano svolgere il loro compito con serenità e la consueta dedizione.